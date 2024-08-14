На Харківщині окупанти перегруповуються та проводять ротацію – ОТУ «Харків»

Протягом минулої доби на Харківському напрямку російські окупанти 13 разів намагалися атакувати позиції Сил оборони.

Про це повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Харків».

В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює переміщення особового складу, проводить евакуаційні заходи та заходи логістичного забезпечення.

У районі населених пунктів Стариця, Бугруватка, Огірцеве ворог проводить внутрішню ротацію бойових змін, здійснює накопичення особового складу на передових позиціях.

У Вовчанську окупанти продовжують вести повітряну розвідку. У центральній частині міста противник провів перегрупування штурмових груп 153-го танкового полку та 4-ї добровольчої штурмової бригади штурмові дії у кварталі багатоповерхової забудови з метою продовження штурмових дій.

В районі населеного пункту Тихе відмічено підготовку підрозділів 83-ї окремої десантно-штурмової бригади до проведення наступальних дій. По населеному пункту Вовчанські Хутори противник завдав удар РСЗВ з території рф.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 141 особу.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 56 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:10 танків,6 бойових броньованих машин,5 артилерійських систем,1 протитанковий засіб,10 автомобілів,3 одиниці спеціальної техніки,21 БпЛА.

Агентство Телевидения Новости