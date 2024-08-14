Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину: слідчі документують наслідки

Минулої доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Харківського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

13 серпня поліцейські здійснили 11 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 12 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

13 серпня військові рф завдали удари по селищу Козача Лопань. Пошкоджено три приватні домоволодіння, приміщення аптеки.

Внаслідок ворожого обстрілу баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрону у місті Куп’янськ пошкоджено житловий будинок.

У селі Канцедалівка через російський обстріл ФАБ-250 зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури.На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф.

13 серпня поліцейські вивезли з Куп’янського та Харківського районів 14 людей.

Агентство Телевидения Новости