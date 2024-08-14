На Харківщині дрон окупантів влучив в авто: поранено пенсіонера

У Купʼянську російський дрон влучив в авто: постраждав мирний мешканець.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 14 серпня близько 10:30 у центрі міста Купʼянськ ворожий FPV-дрон влучив в цивільний автомобіль, де перебував 64-річний водій. Він отримав вибухове поранення, потерпілого госпіталізовано до лікарні.

Авто зазнало суттєвих пошкоджень.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости