Україна ввела у бій на Донбасі понад 30 собак-роботів із Великої Британії – BILD

ЗСУ на Донеччині використовують собак-роботів BAD.2 від компанії Brit Alliance.

Вони допомагають дістатися туди, куди не може потрапити повітряний дрон, – всередину будівель чи ворожих окопів, повідомляє УНІАН із посиланням на Bild.

ЗСУ використовують робособак для розвідки околиць, виявлення мін-пасток, визначення пересування ЗС рф, що значно знижує ризик для українських розвідників.

За даними BILD, зараз на фронті понад 30 таких собак.

«Завдяки протитепловому камуфляжу від німецької фірми Concamo їх практично неможливо виявити. Робособаки безшумно крадуться по полю бою зі швидкістю до 15 км/год і діють у розташуванні противника в радіусі 3,5 км упродовж максимум п’яти годин. Їхня вартість залежно від модифікації: від 4000 до 8000 євро», пише видання, зазначаючи, що першими робособак випробували бійці 28-ї бригади ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости