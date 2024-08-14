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Окупанти завдали ударів з РСЗВ по Купʼянському району: поранено чоловіка
14 серпня близько 9:00 зс рф обстріляли село Кругляківка Купʼянського району Харківської області. Зазнав поранень 45-річний чоловік.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі
Пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.
За попередніми даними, ворог вдарив по селу з РСЗВ.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).