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Окупанти завдали ударів з РСЗВ по Купʼянському району: поранено чоловіка

Окупанти завдали ударів з РСЗВ по Купʼянському району: поранено чоловіка

14 серпня близько 9:00 зс рф обстріляли село Кругляківка Купʼянського району Харківської області. Зазнав поранень 45-річний чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі

Пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.

За попередніми даними, ворог вдарив по селу з РСЗВ.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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