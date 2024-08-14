Окупанти скинули КАБи на Козачу Лопань та Липці

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 14 серпня. Триває 903 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 106. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку.

Окупант продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської області. Зокрема, під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів Бачівськ, Порозок, Бояро-Лежачі, Прогрес. Авіаційного удару зазнав Глухів.

На Харківському напрямку окупанти три рази штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, на даний час триває бій. Під ударами ворожих КАБів опинились Козача Лопань та Липці.

Чотири рази ворог атакував позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку. В напрямку Лозової, Петропавлівки та Синьківки. Дві атаки відбиті Силами оборони, два боєзіткнення триває.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости