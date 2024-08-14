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На Харківщині окупанти вдарили дроном по авто «Госпітальєрів»: загинули двоє медиків
У Харківській області в селищі Білий Колодязь росіяни FPV-дроном атакували машину медичного батальйону «Госпітальєри». Загинули двоє медиків.
Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
Загиблі волонтери – чоловік та жінка – перебували в автомобілі.
Вибухом з російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку. Там було троє людей, всі вони поранені.