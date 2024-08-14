Окупанти вперше за місяць спробували атакувати на Липцівському напрямку

Напередодні противник уперше за останній місяць пішов на штурм одразу на декількох напрямках Липцівського відтинку. Була залучена легкоброньована та броньована техніка, обварена металевими укриттями, усередині яких ховалася штурмова піхота.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

Основним завданням окупантів було доставити особовий склад на лінію бойового зіткнення для подальшого висадження та проникнення у глибину бойових порядків України.

За результатами обʼєднаної роботи 92 ОШБр, 43 ОАБр та інших підрозділів Сил Оборони атака броньованої техніки та піхоти була відбита. Противник втратив майже всю техніку, яка брала участь в ударно-штурмових діях. Тільки батальйону ударних БпАК «АХІЛЛЕС» вдалося знищити шість та пошкодити чотири одиниці броньованої техніки окупанта:

танки (4 од.) – знищенотанки (4 од.) – ураженоБМП (2 од.) – знищено«буханка» (1 од.) – ураженоОС противника (3 ос.) – пораненоОС противника (2 ос.) – ліквідовано

Агентство Телевидения Новости