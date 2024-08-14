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Військові рф спрямували FPV-дрон по цивільній автівці на Харківщині: постраждав водій

Військові рф спрямували FPV-дрон по цивільній автівці на Харківщині: постраждав водій

14 серпня близько 15:40 окупанти атакували Купʼянськ FPV-дроном, який влучив у цивільний транспортний засіб – мікроавтобус Mercedes Sprinter. Поранень зазнав 37-річний водій.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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