У «Госпітальєрах» назвали ім’я вбитої окупантами медикині на Харківщині

Сьогодні, 14 серпня, на Харківщині росіяни поцілили fpv-дроном по евакуаційній машині медиків-госпітальєрів, які прямувала на виконання задачі. Загинула медикиня Олександра «Майк» Мулькевич. Її колега зазнала поранень.

Про це повідомила командирка медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич.

Одна парамедикиня з пораненням середнього ступеня госпіталізована, їй надають оперативну допомогу. Обговорюємо питання транспортування пораненої до київського медичного закладу.

Загиблій було 35 років.

Агентство Телевидения Новости