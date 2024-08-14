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У «Госпітальєрах» назвали ім’я вбитої окупантами медикині на Харківщині
Сьогодні, 14 серпня, на Харківщині росіяни поцілили fpv-дроном по евакуаційній машині медиків-госпітальєрів, які прямувала на виконання задачі. Загинула медикиня Олександра «Майк» Мулькевич. Її колега зазнала поранень.
Про це повідомила командирка медичного батальйону «Госпітальєри» Яна Зінкевич.
Одна парамедикиня з пораненням середнього ступеня госпіталізована, їй надають оперативну допомогу. Обговорюємо питання транспортування пораненої до київського медичного закладу.
Загиблій було 35 років.