У Вільхуватській громаді на Харківщині оголосили День жалоби

16 серпня оголошено Днем жалоби у Вільхуватській територіальній громаді на Харківщині. Напередодні, 15 серпня, внаслідок ударів керованими авіаційними бомбами по смт Приколотне загинули місцеві жителі Микола Пацакула і Павло Козлов.

Про це повідомляє Вільхуватська сільська рада.

За даними ГУНП Харківської області, по селищу Приколотне 15 серпня збройні сили рф завдали трьох ударів УМПБ Д-30 СН. Ворожі боєприпаси влучили по території приватного підприємства.

Внаслідок обстрілу загинули двоє цивільних людей, ще шестеро дістали поранення. Пошкоджено будівлі підприємства, освітнього закладу.

Агентство Телевидения Новости