У Харкові виявили та знищили авіабомбу ФАБ-500

Черговий ворожий боєприпас знищено піротехніками загону гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт у Харкові.

Про це повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Після якого з обстрілів та в якому районі було виявлено бомбу – не уточнюється.

ФАБ-500 – авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою та величезною руйнівною силою, яка чинить значні наслідки у разі детонації.

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