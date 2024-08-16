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У Харкові виявили та знищили авіабомбу ФАБ-500
Черговий ворожий боєприпас знищено піротехніками загону гуманітарного розмінування та піротехнічних робіт у Харкові.
Про це повідомили в Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування.
Після якого з обстрілів та в якому районі було виявлено бомбу – не уточнюється.
ФАБ-500 – авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою та величезною руйнівною силою, яка чинить значні наслідки у разі детонації.