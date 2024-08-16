Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби окупанти завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Богодухівського та Куп’янського районів. Дві людини загинули, ще 12 зазнали поранень. Поліцейські здійснили 14 оглядів місць подій.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

15 серпня військові рф завдали по селищу Приколотне три удари УМПБ Д-30 СН. Боєприпаси влучили по території приватного підприємства. Загинули двоє цивільних людей, ще шестеро зазнали поранень. Пошкоджено будівлі підприємства, освітнього закладу.

По селищу Золочів окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу шестеро цивільних людей зазнали поранень, зокрема 12-річна дитина. Знищено та пошкоджено 35 приватних будинків, гаражі, приміщення музичної школи, будинок культури, три магазини, чотири автомобілі, адмінбудівля, приміщення газети «Зоря», будівля відділення поліції, енерго- та газові мережі.

У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

З РСЗВ ворог завдав ударів по селищу Козача Лопань. Пошкоджено п’ять приватних будинків.

Селище Тимофіївка росіяни обстріляли з артилерії. Частково пошкоджено два приватних та два багатоквартирних будинки, господарчі споруди, енергомережі.

По селищу Борова військові рф завдали удару FPV-дроном. Без постраждалих.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 15 серпня поліцейські вивезли з Вовчанської та Золочівської громади п’ятьох людей.

Агентство Телевидения Новости