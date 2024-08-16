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Для удару по олійному заводу на Харківщині росармія застосувала п’ять авіабомб: дані поліції

Для удару по олійному заводу на Харківщині росармія застосувала п’ять авіабомб: дані поліції

Двоє людей загинули та шестеро зазнали поранень внаслідок російського удару по олійному заводу в селищі Приколотне на Харківщині. Одразу п’ять авіабомб росіяни скинули на цивільне підприємство, де виробляли олію відомої торгової марки.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Всі жертви – працівники цього підприємства. Двоє чоловіків загинули на місці. В цеху рафінації здійнялася пожежа, ще четверо чоловіків та дві жінки зазнали поранень.

Одночасно з заводом росіяни обстріляли місцевий ліцей, внаслідок двох влучань навчальний заклад напівзруйнований.

Агентство Телевидения Новости

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