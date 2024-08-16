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На Сумщині загинув стрілець з Харківської області
На війні з рф загинув житель села Черкаська Лозова Харківської області Віктор Хижняк.
Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Віктор Хижняк служив стрільцем-помічником гранатометника другого стрілецького відділення, другого стрілецького взводу, другої стрілецької роти однієї з військових частин. Загинув 9 серпня поблизу населеного пункту Кияниця Сумського району Сумської області під час виконання обов’язків військової служби.
54-річного захисника поховають в Черкаській Лозовій.