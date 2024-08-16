На Сумщині загинув стрілець з Харківської області

На війні з рф загинув житель села Черкаська Лозова Харківської області Віктор Хижняк.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Віктор Хижняк служив стрільцем-помічником гранатометника другого стрілецького відділення, другого стрілецького взводу, другої стрілецької роти однієї з військових частин. Загинув 9 серпня поблизу населеного пункту Кияниця Сумського району Сумської області під час виконання обов’язків військової служби.

54-річного захисника поховають в Черкаській Лозовій.

Агентство Телевидения Новости