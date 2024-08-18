Знищене житло та палаючий ліс: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби окупанти з РСЗВ, артилерії та дронами били по населених пунктах Куп’янського, Ізюмського та Харківського районів.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

17 серпня ворог з РСЗВ обстріляв селище Козача Лопань. Пошкоджені приватні будинки.

По Куп’янськ військові рф завдали удари з РСЗВ «Ураган» та FPV-дронів. Пошкоджено три приватних будинки, дорожнє покриття.

У селищі Ківшарівка через ворожий обстріл з РСЗВ горіла лісова підстилка на площі 100 кв. м. Без постраждалих.

Внаслідок авіаційного обстрілу ФАБ у селищі Борова загорілась лісова підстилка.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 17 серпня поліцейські вивезли з Куп’янського району двох людей.

Агентство Телевидения Новости