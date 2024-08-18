На Харківському напрямку фіксується збільшення кількості поранених окупантів, евакуація не проводиться

Протягом минулої доби обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала. Сили оборони України успішно стримують ворога та завдають йому втрат.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

В районі населеного пункту Глибоке противник провів перегрупування штурмових груп на передових позиціях, провів евакуаційні заходи та заходи логістичного забезпечення. Відмічаються випадки відмови особового складу противника висуватися на позиції.

Поблизу Липців відмічається зростання кількості санітарних втрат противника, евакуацію яких він не проводить.

У районі населеного пункту Стариця бойова активність противника знижується, відмічається проведення заходів з фортифікаційного обладнання.

У Вовчанську окупанти налагодили взаємодію підрозділів 4-ї добровольчої розвідувально-штурмової бригади та 1009-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії, здійснили перегрупування штурмових груп з метою поновлення штурмових дій. Центральну частину міста ворог обстрілював з РСЗВ та важкої вогнеметної системи ТОС-1А.

Протягом минулої доби відбулося шість бойових зіткнень. Також ворог завдав авіаудару з використанням одного КАБу. Крім того, окупанти здійснили 63 удари дронами-камікадзе та 425 рази обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби триває два бойових зіткнення у районі Вовчанська та Липців.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 82 особи.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 67 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,1 бойова броньована машина,6 артилерійських систем,10 автомобілів,8 одиниць спеціальної техніки,41 БпЛА.

Знищено: 57 укриттів особового складу противника та два місця зберігання боєкомплекту.

Агентство Телевидения Новости