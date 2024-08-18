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Внаслідок обстрілу Куп’янського району поранено жінку та пошкоджено комунальне підприємство

Внаслідок обстрілу Куп’янського району поранено жінку та пошкоджено комунальне підприємство

18 серпня близько 10:00 збройні сили рф здійснили обстріл Купʼянська. Зазнала поранень 52-річна жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також сьогодні вранці ворог вдарив і по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Пошкоджено приміщення та техніку комунального підприємства. Без постраждалих.

За попередніми даними, вказані населені пункти війська рф обстріляли з РСЗВ.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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