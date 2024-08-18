У Харкові з поліцією розшукували 14-річного хлопця
17 червня до Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про зникнення 14-річного хлопця. Заявниця повідомила, що син пішов гуляти та не повернувся, на зв’язок не виходив. Увечері додому хлопець так і не прийшов.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
На пошуки зниклого був орієнтований особовий склад Харківського РУП № 2. Ювенальні поліцейські та співробітники кримінальної поліції перевірили місця ймовірного перебування неповнолітнього, здійснили моніторинг його акаунтів у соціальних мережах.
Опитавши друзів, поліцейські встановили його місцеперебування. З’ясувалося, підліток залишився ночувати у знайомих. За даними поліції, жодних подій кримінального характеру з хлопцем не сталося.
Співробітники ювенальної превенції провели з неповнолітнім та родиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.