У Харкові з поліцією розшукували 14-річного хлопця

17 червня до Харківського РУП № 2 надійшло повідомлення про зникнення 14-річного хлопця. Заявниця повідомила, що син пішов гуляти та не повернувся, на зв’язок не виходив. Увечері додому хлопець так і не прийшов.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

На пошуки зниклого був орієнтований особовий склад Харківського РУП № 2. Ювенальні поліцейські та співробітники кримінальної поліції перевірили місця ймовірного перебування неповнолітнього, здійснили моніторинг його акаунтів у соціальних мережах.

Опитавши друзів, поліцейські встановили його місцеперебування. З’ясувалося, підліток залишився ночувати у знайомих. За даними поліції, жодних подій кримінального характеру з хлопцем не сталося.

Співробітники ювенальної превенції провели з неповнолітнім та родиною профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости