Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:22
Просмотров: 103

Окупанти не припиняють атакувати на Куп’янському напрямку, з руйновано кілька переправ

Окупанти не припиняють атакувати на Куп’янському напрямку, з руйновано кілька переправ

Вночі ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі в Богодухівському та Харківському районах області. На Куп’янському напрямку фіксується більше бойових зіткнень, аніж на півночі області. Зруйновано кілька переправ.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З початку року противник 2740 разів обстріляв територію області: 950 КАБів, 346 ракет.

За даними ГУНП Харківської області, триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 18 серпня поліцейські вивезли з Куп’янського та Чугуївського районів чотирьох людей.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 