Окупанти не припиняють атакувати на Куп’янському напрямку, з руйновано кілька переправ

Вночі ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі в Богодухівському та Харківському районах області. На Куп’янському напрямку фіксується більше бойових зіткнень, аніж на півночі області. Зруйновано кілька переправ.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

З початку року противник 2740 разів обстріляв територію області: 950 КАБів, 346 ракет.

За даними ГУНП Харківської області, триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 18 серпня поліцейські вивезли з Куп’янського та Чугуївського районів чотирьох людей.

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