Внаслідок обстрілу на Харківщині постраждала літня жінка

19 серпня близько 11:00 російські війська здійснили обстріл села Новоосинове Куп’янського району. Внаслідок ворожого обстрілу постраждала місцева мешканка.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У 78-річної жительки гостра реакція на стрес. Медики надали їй необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилася.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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