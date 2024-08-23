На Харківському напрямку за добу знищено 78 укриттів: 104 окупанта вбиті або поранені

На Харківському напрямку обстановка залишається напруженою. В районі населеного пункту Глибоке відмічається проведення заходів логістичного забезпечення, доукомплектування бойових розрахунків противника з метою поповнення втрат.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

В районі Лукʼянців окупанти продовжують спроби покращити тактичне положення, налагоджують систему захищеного зв’язку.

В районі Стариці спостерігається переміщення груп 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу з метою заміни бойової охорони.

У Вовчанську противник продовжує активні штурмові дії силами штурмових груп 4-ї добровольчої розвідувальної-штурмової бригади та 129-ї окремої мотострілецької бригади в районі багатоповерхової забудови. Здійснив обстріл міста з важкої вогнеметної системи ТОС-1А.

Протягом минулої доби відбулося два бойових зіткнення. Також ворог завдав одного ракетного удару (ймовірно, Х-31) та одного авіаудар, використавши сім некерованих авіаційних ракет. Крім того, окупанти завдали 56 ударів дронами-камікадзе та 444 рази обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби триває два бойових зіткнення у районі Вовчанська та Глибокого.

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 104 особи.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 96 одиниць озброєння та військової техніки

Пошкоджено:

1 танк,1 бойова броньована машина,12 артилерійських систем,1 РСЗВ,9 автомобілів,8 одиниць спеціальної техніки,64 БпЛА.

Знищено:

78 укриттів для особового складу,2 місця зберігання боєкомплекту,1 польовий склад паливно-мастильних матеріалів.

Агентство Телевидения Новости