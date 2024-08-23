Загинуло подружжя, двоє людей зазнали поранень: деталі нічного удару по Харківщині

23 серпня близько 3:15 війська рф завдали авіаційного удару по селу Богуславка Ізюмського району. З-під завалів житлового будинку рятувальники дістали тіла загиблих 61-річного чоловіка та його 59-річної дружини.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також у Богуславці зазнала поранень 78-річна жінка. Пошкоджено та зруйновано приватні домоволодіння, господарчі споруди. Попередньо, ворог застосував ФАБ-500 з УМПК.

Сьогодні ж вночі, орієнтовно о 3:30, окупанти завдали авіаудару по селу Колісниківка Купʼянського району. Влучання зафіксовано у дачний кооператив. 46-річний чоловік дістав вибухове поранення.

За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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