Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:56
Просмотров: 48

Загинуло подружжя, двоє людей зазнали поранень: деталі нічного удару по Харківщині

Загинуло подружжя, двоє людей зазнали поранень: деталі нічного удару по Харківщині

23 серпня близько 3:15 війська рф завдали авіаційного удару по селу Богуславка Ізюмського району. З-під завалів житлового будинку рятувальники дістали тіла загиблих 61-річного чоловіка та його 59-річної дружини.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також у Богуславці зазнала поранень 78-річна жінка. Пошкоджено та зруйновано приватні домоволодіння, господарчі споруди. Попередньо, ворог застосував ФАБ-500 з УМПК.

Сьогодні ж вночі, орієнтовно о 3:30, окупанти завдали авіаудару по селу Колісниківка Купʼянського району. Влучання зафіксовано у дачний кооператив. 46-річний чоловік дістав вибухове поранення.

За процесуального керівництва Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 