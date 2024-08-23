Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу, є жертви

Минулої доби окупанти завдавали удари по населених пунктах Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів. Поліцейські здійснили 16 оглядів місць подій.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

22 серпня внаслідок ворожого обстрілу у селі Леміщине пошкоджено житловий будинок.

По місту Богодухів військові рф завдали удари з РСЗВ «Торнадо». Пошкоджено шість приватних домоволодінь, три автівки, два багатоквартирних будинки, цивільне підприємство. Загинув цивільний чоловік. Дістали поранення вісім людей, у тому числі 15-річна дитина.

З РСЗВ ворожого вдарив по селу Семенів Яр. Зайнялася суха трава.

Через влучання ворожого FPV-дрону у селі Глушківка пошкоджено житловий будинок.

З РСЗВ «Ураган» росіяни обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. Пошкоджено приватні домоволодіння. Дістав поранення цивільний чоловік.

У місті Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Ураган» пошкоджено приватну будівлю, господарські споруди.

Внаслідок ворожого обстрілу у селі Колісниківка дістав поранення цивільний чоловік.

Керованою авіабомбою окупанти обстріляли село Богуславка. Пошкоджено житлові будинки. Цивільний чоловік поранений.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 22 серпня поліцейські вивезли з Чугуївського району п’ятьох людей.

Агентство Телевидения Новости