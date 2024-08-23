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Двоє людей загинули внаслідок нічної атаки на Харківщину

Двоє людей загинули внаслідок нічної атаки на Харківщину

Сьогодні вночі, 23 серпня, окупанти завдали авіаудару по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району. Попередньо, ворог застосував керовану авіабомбу. З-під завалів деблоковано тіла двох загиблих.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Сталися руйнації приватних житлових будинків. Також виникла пожежа у будівлі на площі 80 кв. м.

З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники вилучили тіла двох загиблих: чоловіка 1963 та жінки 1965 років народження. Також постраждала 78-річна жінка.

До ліквідації наслідків ворожого авіаудару залучено п’ять одиниць техніки та 15 співробітників ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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