Двоє людей загинули внаслідок нічної атаки на Харківщину

Сьогодні вночі, 23 серпня, окупанти завдали авіаудару по прифронтовому населеному пункту Борівської громади Ізюмського району. Попередньо, ворог застосував керовану авіабомбу. З-під завалів деблоковано тіла двох загиблих.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Сталися руйнації приватних житлових будинків. Також виникла пожежа у будівлі на площі 80 кв. м.

З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники вилучили тіла двох загиблих: чоловіка 1963 та жінки 1965 років народження. Також постраждала 78-річна жінка.

До ліквідації наслідків ворожого авіаудару залучено п’ять одиниць техніки та 15 співробітників ДСНС.

Агентство Телевидения Новости