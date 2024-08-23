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На Харківщині поліція разом з волонтерами продовжують евакуацію дітей з Вовчанської громади

На Харківщині поліція разом з волонтерами продовжують евакуацію дітей з Вовчанської громади

З населених пунктів громади, які постійно піддаються ворожим обстрілам, правоохоронцям залишилося вивезти ще 7 дітей.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

22 серпня працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області та ювенальної превенції спільно з волонтерами евакуювали п’ять людей. З села Лозове правоохоронці вивезли родину – маму з 16-річною донькою.

Волонтери своєю чергою доставили евакуйованих до більш безпечних місць. Їх забезпечили тимчасовим безоплатним житлом та всіма необхідними речами.

Поліція нагадує, якщо ви або ваші близькі вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів військових рф, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102», або до найближчих відділень поліції.

Агентство Телевидения Новости

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