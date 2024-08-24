На Харківському нарямку окупанти тиснуть біля Глибокого та Вовчанська

Оперативна інформація станом на 16:00 24.08.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося 96 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Глибокого та Вовчанська, де наразі тривають два бої.

На Куп’янському напрямку ворог проводив шість наступальних дій у бік Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. На цей час продовжуються дві атаки. Також росіяни запустили НАРи у район Петропавлівки.

На Лиманському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Противник штурмував позиції наших захисників неподалік Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового. П’ять боїв завершено, один – досі триває.

На Сіверському напрямку українські захисники зупинили два ворожих штурми біля Спірного та Виїмки. Зараз Сили оборони відбивають атаку поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку загарбницька армія наступала у бік Ступочок, Часового Яру та Калинівки. Загалом відбулося 12 боєзіткнень, три з яких досі продовжуються.

На Торецькому напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень біля Диліївки, Торецька, Неліпівки та Нью-Йорка. Зараз триває один бій. Крім цього, загарбники завдали три авіаудари по Диліївці та Дружбі.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 39 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Калинове, Новогродівка та Птиче. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 31 атаку, вісім боїв досі продовжуються. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються. Також противник завдав два авіаудари, скинувши КАБ по Мемрику та запустивши НАРи у бік Олександрополя.

Агентство Телевидения Новости