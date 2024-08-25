Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 63

Щонайменше 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харкова та області за добу: дані ОВА

Щонайменше 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харкова та області за добу: дані ОВА

Протягом доби окупанти обстрілювали Харків та райони області – Чугуївський, Ізюмський, Куп’янський. Постраждала 21 людина, зокрема діти.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини 25 серпня

4:26 Харків, Індустріальний район: наслідок обстрілу горіли дерева та чагарники на площі 150 кв. м.

4:20 Чугуїв: внаслідок обстрілу горіли два приватні будинки. Постраждали п’ятеро цивільних людей, серед яких 4-річний хлопчик та 14-річна дівчина.

4:08 Харків, Слобідський район: наслідок обстрілу горів 2-поверховий приватний будинок. Пошкоджений приватний будинок. Постраждали восьмеро людей.

Обстріли Харківщини 24 серпня

21:05 Балаклія, Ізюмський район: внаслідок обстрілу Зруйновано 6 приватних будинків. Пошкоджено покрівлі та скління вікон семи приватних будинків та шість легкових автомобілів. Постраждав 55-річний чоловік.

17:28 с. Ноовоосинове, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горів 2-поверховий будинок та господарча споруда.

12:18 с. Новоосинове, Куп’янський район: наслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждали четверо жінок віком 57, 64, 28, 86 років.

10:20 Куп’янськ: внаслідок обстрілу постраждав 75-річний чоловік.

14:46 Балаклія, Ізюмський район: під час гасіння пожежі підірвався автомобіль рятувальників. Внаслідок чого постраждали два рятувальники.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 