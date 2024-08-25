Щонайменше 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харкова та області за добу: дані ОВА
Протягом доби окупанти обстрілювали Харків та райони області – Чугуївський, Ізюмський, Куп’янський. Постраждала 21 людина, зокрема діти.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини 25 серпня
4:26 Харків, Індустріальний район: наслідок обстрілу горіли дерева та чагарники на площі 150 кв. м.
4:20 Чугуїв: внаслідок обстрілу горіли два приватні будинки. Постраждали п’ятеро цивільних людей, серед яких 4-річний хлопчик та 14-річна дівчина.
4:08 Харків, Слобідський район: наслідок обстрілу горів 2-поверховий приватний будинок. Пошкоджений приватний будинок. Постраждали восьмеро людей.
Обстріли Харківщини 24 серпня
21:05 Балаклія, Ізюмський район: внаслідок обстрілу Зруйновано 6 приватних будинків. Пошкоджено покрівлі та скління вікон семи приватних будинків та шість легкових автомобілів. Постраждав 55-річний чоловік.
17:28 с. Ноовоосинове, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горів 2-поверховий будинок та господарча споруда.
12:18 с. Новоосинове, Куп’янський район: наслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждали четверо жінок віком 57, 64, 28, 86 років.
10:20 Куп’янськ: внаслідок обстрілу постраждав 75-річний чоловік.
14:46 Балаклія, Ізюмський район: під час гасіння пожежі підірвався автомобіль рятувальників. Внаслідок чого постраждали два рятувальники.