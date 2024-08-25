Щонайменше 21 людина постраждала внаслідок обстрілів Харкова та області за добу: дані ОВА

Протягом доби окупанти обстрілювали Харків та райони області – Чугуївський, Ізюмський, Куп’янський. Постраждала 21 людина, зокрема діти.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківщини 25 серпня

4:26 Харків, Індустріальний район: наслідок обстрілу горіли дерева та чагарники на площі 150 кв. м.

4:20 Чугуїв: внаслідок обстрілу горіли два приватні будинки. Постраждали п’ятеро цивільних людей, серед яких 4-річний хлопчик та 14-річна дівчина.

4:08 Харків, Слобідський район: наслідок обстрілу горів 2-поверховий приватний будинок. Пошкоджений приватний будинок. Постраждали восьмеро людей.

Обстріли Харківщини 24 серпня

21:05 Балаклія, Ізюмський район: внаслідок обстрілу Зруйновано 6 приватних будинків. Пошкоджено покрівлі та скління вікон семи приватних будинків та шість легкових автомобілів. Постраждав 55-річний чоловік.

17:28 с. Ноовоосинове, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горів 2-поверховий будинок та господарча споруда.

12:18 с. Новоосинове, Куп’янський район: наслідок обстрілу горів приватний будинок. Постраждали четверо жінок віком 57, 64, 28, 86 років.

10:20 Куп’янськ: внаслідок обстрілу постраждав 75-річний чоловік.

14:46 Балаклія, Ізюмський район: під час гасіння пожежі підірвався автомобіль рятувальників. Внаслідок чого постраждали два рятувальники.

Агентство Телевидения Новости