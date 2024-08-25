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На Харківщині вирують сім лісових пожеж: вогнем охоплено майже 150 га

На Харківщині вирують сім лісових пожеж: вогнем охоплено майже 150 га

Станом на 13:00 25 серпня на Харківщині триває ліквідація семи лісових пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники працюють на місцях пожеж:

поблизу с. Сніжківка Піщанського лісництва Ізюмського лісгоспу горить хвойна підстилка на площі 8 га;поблизу сел. Борова Куп’янського лісгоспу Борівського лісництва, горить ліс на площі 6 га;поблизу с.Петрівське Завгороднівського лісництва Ізюмського лісгоспу – пожежа на площі 40 га;неподалік міста Балаклія Ізюмського району горить хвойна підстилка на площі 70 га;неподалік с. Студенок Ізюмського лісгоспу горить хвойна підстилка;поблизу сел. Борова Борівського лісництва Ізюмського району – горить ліс на площі 9 га;поблизу с. Літвінове Богодухівського району – горить ліс на площі 8 га.

Агентство Телевидения Новости

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