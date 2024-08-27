Масовані обстріли Харківщини: поліція показала наслідки

26 серпня окупанти завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі міста Харків, Лозівського, Ізюмського та Красноградського районів. Внаслідок обстрілу з боку російських воєнних злочинців один чоловік загинув, ще один дістав поранень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У селищі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено будинок.

З артилерії ворог обстріляв село Світличне. Сталося займання нежитлового будинку.

У селі Постольне артилерійським обстрілом військові рф пошкодили два житлові будинки, господарчі споруди.

У селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок артобстрілу росіяни пошкодили адмінбудівлю.

У селі Курилівка пошкоджено приватне домоволодіння, господарчі споруди.

Через артобстріл у селі Глушківка пошкоджено приватне домоволодіння.

У селі Олександрівка внаслідок артобстрілу з боку військ рф на території фермерського господарства пошкоджені надвірні будівлі, автомобіль.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 26 серпня поліцейські вивезли з Куп’янської, Вовчанської, Золочівської територіальних громад сімох людей.

Агентство Телевидения Новости