На Харківщині внаслідок обстрілу загинув чоловік, п’ятеро поранених

27 серпня близько 9:30 російські військові завдали ударів по двох об‘єктах інфраструктури у місті Богодухів Харківської області. Одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік.

Серед п’яти поранених двоє неповнолітніх: 17-річна дівчина та 15-річний юнак. Їх та ще 42-річного чоловіка госпіталізували з травмами середнього ступеня.

Агентство Телевидения Новости