Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:34
Просмотров: 71

У Харкові людина впала на рейки в метрополітені

У Харкові людина впала на рейки в метрополітені

Рух поїздів Салтівською лінією метрополітену було частково призупинено – поїзди рухалися на ділянці від станції «Історичний музей» до станції «Академіка Барабашова» і у зворотному напрямку. Причина – на станції «Академіка Павлова» на рейки

Про це повідомили в КП «Харківський метрополітен».

Станцію метро «Академіка Павлова» тимчасово зачинено у звʼязку з падінням пасажира на колію.

О 21:21 в КП «Харківський метрополітен» повідомили, що рух поїздів Салтівською лінією метрополітену відновлено в звичному режимі.

Пасажира, що потрапив на колію на станції «Академіка Павлова», передано медичним працівникам для надання невідкладної допомоги.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 