У Харкові людина впала на рейки в метрополітені

Рух поїздів Салтівською лінією метрополітену було частково призупинено – поїзди рухалися на ділянці від станції «Історичний музей» до станції «Академіка Барабашова» і у зворотному напрямку. Причина – на станції «Академіка Павлова» на рейки

Про це повідомили в КП «Харківський метрополітен».

Станцію метро «Академіка Павлова» тимчасово зачинено у звʼязку з падінням пасажира на колію.

О 21:21 в КП «Харківський метрополітен» повідомили, що рух поїздів Салтівською лінією метрополітену відновлено в звичному режимі.

Пасажира, що потрапив на колію на станції «Академіка Павлова», передано медичним працівникам для надання невідкладної допомоги.

Агентство Телевидения Новости