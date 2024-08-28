Окупанти посилили наступ: на Харківському напрямку ЗСУ відбили 9 атак, на Куп’янському – 25

Оперативна інформація станом на 8:00 28.08.2024 щодо російського вторгнення.

Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Куп’янському, Торецькому та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку точилося 25 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував біля Дружелюбівки, Новосадового, Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку росіяни чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Григорівки, Андріївки, Кліщіївки та Іванівського.

На Торецькому напрямку точилися 23 бої, зокрема, біля Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка, Гродівка, Миронівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 22 атаки противника поблизу Карлівки, Георгіївки, Михайлівки, Красногорівки, Водяного, Старомихайлівки та Костянтинівки.

Вчора авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему, наземну станцію управління БпЛА та ще один важливий об’єкт.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1090 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, один літак, 94 БпЛА оперативно-тактичного рівня, шість крилатих ракет, 41 автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

Агентство Телевидения Новости