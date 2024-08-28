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На Донбасі загинув командир мотопіхотного взводу з Харківщини
На війні з росією загинув військовослужбовець Збройних сил України, командир мотопіхотного взводу однієї з військових частин, житель Мереф’янської громади 37-річний Кирило Штеюк.
Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.
Захисник поліг в районі села Невельське Покровського району Донецької області 23 серпня 2024 року.
У загиблого захисника залишилися батьки, дружина та двоє дітей.