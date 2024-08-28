На Донбасі загинув командир мотопіхотного взводу з Харківщини

На війні з росією загинув військовослужбовець Збройних сил України, командир мотопіхотного взводу однієї з військових частин, житель Мереф’янської громади 37-річний Кирило Штеюк.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

Захисник поліг в районі села Невельське Покровського району Донецької області 23 серпня 2024 року.

У загиблого захисника залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Агентство Телевидения Новости