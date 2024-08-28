На Харківщині від обстрілів за добу постраждало 23 людини, один чоловік загинув
Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
22:43 Ізюмський р-н, Донецька ТГ село Пятигірське. Внаслідок обстрілу горіла автотехніка. Постраждала 52-річна жінка.
22:05 Ізюмський р-н, Ізюм. Внаслідок обстрілу горів дах будинку. Пошкоджено паркан та скління вікон адміністративної будівлі. Постраждали 12 людей.
18:30 Харківський район, Дергачівська ТГ, село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік 42 роки.
14:30 Харківський район, Дергачівська ТГ, село Нова Козача. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.
13:32 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, село Циркуни, Внаслідок обстрілу горіли 4 господарчі споруди та трава на площі 1 га.
13:20 Харківський район, Дергачівська ТГ, село Козача Лопань. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок.
11:05 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, село Ч.Тишки. Внаслідок обстрілу горіли частково 7 покинутих будинків, 12 господарчих споруд та 2 автомобілі.
10:44 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, село Циркуни. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждала 37-річна жінка.
10:00 Богодухівський р-н. місто Богодухів, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 мкв.
9:35 Богодухівський р-н, місто Богодухів. Внаслідок обстрілу по об‘єкту інфраструктури постраждали 8 людей. Загинув 72-річний чоловік.
На Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців.
На Куп’янському напрямку точилося 25 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки.