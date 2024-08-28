У Харкові позбавили ліцензії приватну школу Бойко: деталі

Харківську приватну «Авторську школу Бойко», по якій 23 червня армія рф завдала удару авіабомбою, ОВА позбавила ліцензії.

Про це повідомила директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольга Деменко.

За словами Деменко, згідно із законодавством, міська рада не має впливу на приватні школи – це повноваження обладміністрації.

Ольга Деменко, директорка департаменту освіти Харківської міської ради

Ми намагалися достукатися до школи Бойко до самого вибуху. Чому ви працюєте? Ви не маєте захисної споруди цивільного захисту, ви наражаєте дітей на небезпеку. Ми можемо з ними здійснювати тільки співпрацю, консультування. Вони підзвітні, підконтрольні фінансовим органам. У законі чітко прописано: хто засновник, той і забезпечує, і несе відповідальність перед державою.

Як зазначила Ольга Деменко, вона «дивувалася батькам, які возили дітей до школи Бойко і наражали їх на смертельну небезпеку».

Ольга Деменко, директорка департаменту освіти Харківської міської ради

Зараз область позбавила їх ліцензії. Це вплив, тому що облдержадміністрація будь-якої області країни має повноваження надавати ліцензії приватним школам і приватним садочкам. Я вважаю, що чи приватний заклад, чи державний, чи комунальної власності – існує державна політика в галузі освіти. Закони єдині для всіх і якщо приватний заклад наражає дітей на небезпеку – це певна відповідальність. Вважаю, що область абсолютно правильно зробила, що позбавила їх ліцензії. Слава Богу, що це була неділя і там не було дітей.

За словами Деменко, ліцензія освітнього закладу надає право на офлайн та онлайн послуги. Отже, якщо в закладу анулювали ліцензію – він вже не має права навчати дітей. Проте, якщо в школі Бойко буде побудовано протирадіаційне укриття – вони можуть повторно податися на ліцензію звичайно і пройти всю процедуру.

Нагадаємо, 23 червня 2024 року окупанти завдали ударів по Харкову із застосуванням чотирьох КАБ-250 з УМПК (керована авіаційна бомба з уніфікованим модулем планування та корекції) з бєлгородської області рф. Одна з авіабомб влучила по навчальному закладу в Шевченківському районі, пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. Зазнав поранень 15-річний хлопчик та 26-річна жінка. У 43-річної жінки діагностували гостру реакцію на стрес.

Агентство Телевидения Новости