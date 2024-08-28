Після обстрілів на Харківщині повернули світло Дергачівській громаді

Фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ «Харківобленерго» відновили електропостачання після обстрілу, який стався ввечері 26 серпня.

Про це повідомляє пресслужба Харківобленерго.

Як розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, пошкоджень зазнала повітряна лінія. Через ворожу атаку без світла залишилися понад 1700 споживачів.

«Це жителі населених пунктів Прудянка, Дубівка, Лобанівка, Цупівка, Нова Козача та частково Козача Лопань. Наші фахівці знайшли пошкодження та виконали ремонт. Споживачі були заживлені», – повідомив Володимир Климчук.

За його словами, уже після цього стався новий обстріл поблизу села Нова Козача.

Агентство Телевидения Новости