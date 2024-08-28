У Красноградському районі Харкова будуть самостійно обирати форму навчання школярів

Сьогодні Рада оборони Харківської області дала дозвіл органам місцевого самоврядування громадам, що не перебувають на території можливих бойових дій, самостійно ухвалювати рішення про форму навчання школярів.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Наразі під такі критерії підпадає лише Красноградський район, зазначив голова ХОВА.

Для очного навчання в цьому районі необхідно:

▪️ Рішення педагогічної ради закладу освіти;▪️ Згода батьків здобувачів освіти;▪️ Наявність у школі об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту.

Таким чином, у Красноградському районі, де не передбачено зони можливих бойових дій, можна ухвалювати рішення про очне навчання за умови дотримання зазначених вимог, розповів Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости