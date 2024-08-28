Харків отримає нові модульні котельні: рішення позачергової сесії

Депутати Харківської міської ради сьогодні, 28 серпня, на позачерговій сесії надали згоду на безоплатне прийняття до комунальної власності міської територіальної громади модульних газових котелень.

Про це повідомляє міськрада.

«Ми отримаємо від Державної служби України з надзвичайних ситуацій 21 котельню без права відчуження та для використання за цільовим призначенням», – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Як повідомили в Департаменті економіки та комунального майна, це рішення сприятиме забезпеченню сталого проходження опалювального сезону та належних умов проживання населення.

Агентство Телевидения Новости