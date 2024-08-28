СБУ викрила експрацівницю сільради на Харківщині, яка збирала дані для псевдореферендуму

На Харківщині 58-річна секретарка старости однієї із сільрад Куп’янського району добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками під час тимчасової окупації. Жінка збирала персональні дані односельців для проведення фейкового російського референдуму.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Під час окупації Куп’янського району жінка добровільно погодилася на пропозицію російських загарбників обійняти посаду «спеціаліста» у незаконному органі окупаційної влади рашистів – так званому Курилівському територіальному відділі Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області.

Перебуваючи на цій посаді від початку липня до вересня 2022 року, колаборантка агітувала своїх односельців літнього віку добровільно оформлювати пенсійні посвідчення російського зразка. Для цього вона збирала у них особисті документи та передавала їх представникам окупаційної адміністрації.

Крім цього, зловмисниця регулярно відвідувала наради в окупаційній адміністрації держави-агресора та здійснювала за вказівкою окупантів збір персональних даних мешканців села.

Отриману інформацію рашисти планували використати для фальсифікації результатів псевдореферендуму про приєднання окупованих районів Харківщини до країни-агресора.

Після деокупації зловмисниця намагалася «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили її місцеперебування.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Агентство Телевидения Новости