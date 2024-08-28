Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів рф на Харківщині (фото)

Протягом 27 серпня військові росії завдавали удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили 15 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 19 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє поліція Харківської області.

Військові рф завдали удару двома ракетами Х-59 по місту Ізюм. Постраждало 12 цивільних людей, серед яких 5 дітей. Пошкоджено 15 прилеглих до місць прильотів будинків.

Місто Богодухів окупанти обстріляли з РСЗВ «Торнадо-С» з касетними снарядами. Загинув цивільний чоловік, ще 8 людей дістали поранення. Пошкоджено нежитлову будівлю, мікроавтобус, автомобілі, приміщення кафе, приватні будинки, господарчі споруди.

У селі Циркуни ворожим обстрілом пошкоджено шість приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі, ЛЕП. Дістала поранення цивільна жінка.

З авіації військові рф обстріляли село Богуславка. Пошкоджено приватні будинки, надвірні будівлі.

З артилерії росіяни завдали ударів по селу Черкаські Тишки. Пошкоджено приватний будинок, господарча споруда.

Через російські обстріли у селищі Козача Лопань пошкоджено п’ять приватних будинків.

Внаслідок ворожого мінометного обстрілу у селі Нова Козача пошкоджено приватні будинки, надвірні будівлі, господарчі споруди.

Місто Куп’янськ ворог атакував FPV-дронами. Пошкоджено будівлю приватного підприємства.

Село Курилівка окупанти обстріляли з артилерії. Пошкоджено приватний будинок, надвірні будівлі.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу у селі Новоосинове пошкоджено приватний будинок.

У селі Западне через ворожий обстріл FPV-дроном пошкоджено приватний будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 27 серпня поліцейські вивезли з Вовчанської громади шістьох людей.

Агентство Телевидения Новости