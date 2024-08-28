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У Харкові через підпал сухої трави ледь не загинула собака з цуценятами

У Харкові через підпал сухої трави ледь не загинула собака з цуценятами

Палії трави мікрорайону Горизонт у Харкові ледь не спалили живцем собаку з цуценятами.

Про це повідомляє «Центр поводження з тваринами».

До КП «Центр поводження з тваринами» звернулася волонтерка, що стала свідком, як мама-собака вивела з палаючої сухої трави 10 своїх цуценят.

«Собака підходила до людей, заглядала в очі, ніби просила про допомогу», – розповіла свідок події.

Як з’ясувалось, собака ховала свою малечу у високій траві від сонця та спеки, а якийсь перехожий вирішив, що сухостій треба терміново спалити, не дивлячись на те, що це заборонено законом і дуже небезпечно, розповіли у Центрі поводження з тваринами.

Спеціалісти Центру доставили собаку з цуценятами до міського притулку.

Стан тварин не критичний, собака вчасно встигла вивести своїх цуциків з небезпечного місця, але цуценята досі іноді кашляють, бо вони певний час знаходилися в диму, а у деяких цуценят трохи підгоріла шерсть, розповіли у Центрі.

Зараз собака-мама та її дітки знаходяться під наглядом ветеринарів. Їх стан стабільний. І скоро вони будуть готові шукати нових господарів, – наголошують фахівці.

Агентство Телевидения Новости

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