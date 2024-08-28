У Харкові перебуває 53 тисячі дітей шкільного віку

Через постійну загрозу обстрілів з боку рф у Харкові будують три підземні школи в різних районах коштом міського бюджету. Два підземні навчальні заклади розташовані в центральній частині міста, одна – у віддаленому районі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Дві школи, розташовані в центральній частині Харкова, розраховані на 900 дітей у дві зміни. Підземна школа у віддаленому районі вміщатиме 150 дітей. Крім того, для навчання дітей вже обладнано шість станцій метрополітену.

«У Харкові зараз перебуває 53 тис. дітей шкільного віку. Це і харків’яни, і вимушені переселенці. І ми повинні зробити все можливе, щоб діти навчалися офлайн», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости