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Українські танкісти показали ОБТ «Оплот», який захищає Харківщину

Українські танкісти показали ОБТ «Оплот», який захищає Харківщину

Пресслужба 3-ої танкової бригади показала ОБТ «Оплот», який, очевидно, належить одному з підрозділів цієї бригади, та використовується для захисту Харківської області від окупантів.

Про це пише військовий портал Defense Express.

«Ще один рідкісний зразок вітчизняного озброєння «засвітився» у розпорядженні наших захисників. Хоча додаткових деталей тут не наводиться, саме по собі це повідомлення уже є цінним», – йдеться в повідомленні.

Це перша за весь час повномасштабної війни проти рф згадка про танк «Оплот» в бойових порядках Сил оборони України.

Агентство Телевидения Новости

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