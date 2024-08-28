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Мережа «наркологічних кабінетів» у Києві та Харкові видала 15 тис. незаконних рецептів на понад 10 кг метадону

Мережа «наркологічних кабінетів» у Києві та Харкові видала 15 тис. незаконних рецептів на понад 10 кг метадону

Працівники ДБР завершили розслідування щодо учасників злочинної організації, які у Києві та Харкові створили «наркологічні кабінети». У них лікарі незаконно видавали медичні рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Наркотик, який виписували в такому «наркологічному кабінеті», отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці.

Встановлено, що мережа діяла з 2020 року. Слідство задокументувало отримання коштів учасниками організації від незаконного обігу наркотичних засобів у понад 5 млн грн. Також встановлено, що за період діяльності злочинної організації реалізовано понад 10 кг метадону, на які лікарі видали понад 15 тисяч незаконних рецептів.

Під час обшуків у фігурантів було виявлено значні суми коштів, одержаних від незаконної діяльності, та автомобілі, придбані за кошти від нелегального бізнесу. Загальна вартість майна становить понад пів мільйона доларів.

Агентство Телевидения Новости

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