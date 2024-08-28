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У Харкові вантажівка на смерть збила пішохода

У Харкові вантажівка на смерть збила пішохода

Ввечері 28 серпня у Харкові на вулиці Гвардійців Широнінців автомобіль Mercedes-Benz Atego збив жінку. Постраждала померла на місці ДТП.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Попередньо встановлено, що 74-річна харків’янка переходила дорогу по пішохідному переходу. У цей час водій вантажівки здійснив наїзд на неї.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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