На Харківщині викрили двох колаборантів, які працювали на ворога під час окупації

Двом жителям Харківщини правоохоронці оголосили підозру в колабораціонізмі. Підозрювані працювали на ворога під час окупації Куп’янського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 42-річний мешканець Купʼянська під час захоплення міста допомагав російським загарбникам. Він добровільно обійняв посаду «исполняющего обязанности бухгалтера отдела бухгалтерского учета Военно-гражданской администрации Харьковской области».

Серед його обовʼязків було: здійснення перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності, проведення інвентаризації основних засобів, матеріалів та товарів, а також нарахування заробітної плати в російських рублях працівникам окупаційної адміністрації. Наразі правоохоронці заочно повідомили колаборанту про підозру, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Друга фігурантка – 55-річна жінка, яка під час окупації с. Гусинка Купʼянського району свідомо співпрацювала з ворогом. Працюючи в окупаційній адміністрації, колаборантка збирала заяви від місцевих мешканців для подальшої виплати «матеріальної допомоги» від рф. Залишитись непоміченою у жінки не вийшло: правоохоронці зібрали достатню доказову базу та викрили її.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом громадянам у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости