Для кого зі школярів медогляд є обов’язковим: пояснення харківського Департаменту охорони здоров’я

Згідно з чинним законодавством профілактичні огляди дітей є обов’язковими. У Департаменті охорони здоров’я надали роз’яснення щодо проходження учнями закладів освіти Харкова медичних оглядів.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Діти, які навчаються онлайн, мають проходити медичний огляд один раз на рік. Водночас в департаменті зазначили, що робити це саме перед початком навчального року необов’язково.

«Візит до лікарні можна перенести на будь-який інший час, наприклад, запланувати ближче до дати дня народження дитини», – йдеться в повідомленні.

Учні, які планують навчатися офлайн, перед приходом до колективу мають бути оглянуті медичними працівниками на відсутність педикульозу, інфекційних та інших захворювань.

Також профілактичний медогляд перед зарахуванням до школи обов’язково мають пройти першокласники.

Агентство Телевидения Новости