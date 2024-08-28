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У Харкові на зупинці пограбували чоловіка: нападника затримано

У Харкові на зупинці пограбували чоловіка: нападника затримано

26 серпня близько 15:00 у Шевченківському районі Харкова на 62-річного чоловіка напав невідомий, побив жертву та відібрав мобільний телефон. Напад стався на зупинці громадського транспорту, зловмисника вдалося затримати.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції № 3. Поліцейські провели огляд місця події, вилучили речові докази та опитали свідків.

В ході відпрацювання території Шевченківського району та оперативно-розшукових заходів оперативники відділу кримінальної поліції виявили зловмисника. Це безробітний 34-річний чоловік, раніше судимий за аналогічні злочини. Поліцейські вилучили речові докази – телефон потерпілого.

Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

27 серпня 34-річному чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Агентство Телевидения Новости

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