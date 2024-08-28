Рятувальники евакуювали 15 людей з палаючого будинку в Харкові

28 серпня о 9:48 на номер «101» сталося загоряння у житловій шестиповерхівці на вулиці Миру у Харкові. Палала покрівля будинку, а на сходовій клітині було багато диму.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

До місця виклику виїхало чотири оперативні пожежно-рятувальні відділення на автоцистернах, дві автодрабини, спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль та база газодимозахисної служби.

На час прибуття рятувальників вогонь охопив горище та дерев’яне перекриття. Площа пожежі складала 70 кв. м. Зважаючи на сильне задимлення, вогнеборці почали евакуацію людей.

Рятувальникам вдалось евакуювати 15 мешканців будинку, у тому числі жінку з інвалідністю.

Вогонь був локалізований вже о 10:50 та о 14:47 повністю ліквідований. Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Агентство Телевидения Новости